Bocciato agli esami di guida danneggia vetrina autoscuola di Siracusa

Bocciato agli esami di guida, punisce l'autoscuola. Agenti delle Volanti hanno denunciato a Siracusa un giovane di 27 anni per il reato di danneggiamento aggravato. L'equipaggio e' intervenuto nei pressi di Via Filisto, dove il giovane, armato di un pesante mertello, stava danneggiando la vetrina dell'autoscuola che frequentava da tempo. Si e' giustificato riferendo di dissapori con il gestore per le spese sostenute a causa delle numerose volte che non era riuscito a superare l'esame di guida.