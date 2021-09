Arrestato a Parigi lo zio di Saman: è accusato di averla strangolata

E' stato arrestato questa mattina nella periferia di Parigi, Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa da Novellara, nel Reggiano, da fine aprile scorso dopo essersi opposta ad un matrimonio combinato in patria. L'uomo e' tra gli indagati per omicidio insieme ad altri parenti della giovane, tra cui i genitori. La notizia dell'arresto e' stata diffusa durante una conferenza stampa presso il comando provinciale dei carabinieri a Reggio Emilia.

Tra gli elementi che hanno incastrato Danish Hasnain e ne hanno permesso l'identificazione certa e' stato un neo sul volto: e' uno degli elementi emersi nell'operazione che ha portato all'arresto, questa mattina a Parigi, dello zio di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa da Novellara, nel Reggiano, da fine aprile scorso dopo essersi opposta ad un matrimonio combinato in patria. L'uomo e' indagato per omicidio insieme ai genitori e a due cugini della giovane. E' stato bloccato in esecuzione di un mandato di arresto europeo nella periferia nord est di Parigi. "Siamo molto soddisfatti": ha detto il procuratore capo reggente di Reggio Emilia, Isabella Chiesi nel corso di una conferenza stampa.

"Dagli accertamenti che abbiamo fatto ritengo che fosse sicuramente la mente di questo progetto criminoso pazzesco": il procuratore capo reggente di Reggio Emilia, Isabella Chiesi, esprime soddisfazione per la cattura in un appartamento della periferia di Parigi di Danish Hasnain, lo zio di Saman la 18enne pachistana scomparsa da Novellara, nella Bassa Reggiana, dopo essersi opposta ad un matrimonio in patria. L'arresto di Hasnain, ritenuto l'autore materiale dell'omicidio della ragazza "e' fondamentale perche' ci consente di poter avere una versione dei fatti e delle eventuali indicazioni in merito a dove si trova il corpo di Saman. E avendo gia' un altro indagato in carcere", uno dei due cugini indagati della 18enne "potremmo anche mettere a confronto le versioni dei fatti che volessero rendere", ha concluso il pm.

Nell'appartamento della periferia di Parigi dove questa mattina e' stato arrestato dalla polizia francese, Danish Hasnain, zio di Saman, "c'erano anche altre persone verosimilmente dei connazionali, quindi aveva anche una capacita' di copertura importante in quella citta'". Un elemento che "ha reso difficile il suo rintraccio": lo ha spiegato il colonnello Andrea Milani, comandante provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia. "Al momento non risulta che abbia posto resistenza" all'arresto lo zio della giovane indagato per omicidio. L'uomo "e' uno degli elementi centrali dell'inchiesta in quanto - ha spiegato Milani - e' ritenuto promotore e autore di questo delitto. Non e' stato semplice arrivare a lui. Ha gia' dimostrato, al momento dell'arresto dell'altro cugino, di sapersi sottrarre ai controlli di polizia".