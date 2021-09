Pistola e munizioni in casa, 58enne preso nel Siracusano

Gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato un cinquantottenne, residente nel Siracusano, per detenzione di arma da sparo clandestina e di relativo munizionamento. Gli investigatori, al termine della perquisizione domiciliare, hanno trovato una pistola calibro 9 modificata artigianalmente e dotata di tutti i congegni necessari per fare fuoco. Inoltre, all'interno del caricatore e nascoste in varie parti della casa, trovate 25 cartucce dello stesso calibro.