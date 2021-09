Vittoria, cumuli di rifiuti sulla strada che conduce alla scuola Caruano

"La strada che porta da via Pietro Gentile all’Istituto Caruano di Vittoria è penosamente piena di rifiuti, trasformata in un letamaio, in una discarica a cielo aperto da adulti incoscienti, rozzi e incivili che è il momento di stanare, denunciare e mettere nelle condizioni di non nuocere più al nostro territorio". Lo afferma il candidato sindaco di Vittoria, Salvatore Di Falco.

"Chiedo alla ditta che si occupa del servizio di igiene ambientale in città di attenzionare particolarmente quella zona, e di provvedere immediatamente alla rimozione dei cumuli di spazzatura. Purtroppo, però, so che non basta, se dopo poche ore i sacchetti sono di nuovo tutti lì, a causa di persone totalmente prive di senso civico, di scrupoli e anche della benché minima forma di rispetto nei confronti di chi in quel quartiere ci abita e di chi giornalmente vi si reca per accompagnare o riprendere i figli a scuola".