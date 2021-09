Circolava nelle strade di Avola ubriaco: preso dopo un inseguimento

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Avola, nel corso di un servizio di controllo del territorio, intercettavano due soggetti a bordo di un’autovettura che, alla vista della Volante, si allontanavano fuggendo per le vie cittadine. Dopo un breve inseguimento i due soggetti sono stati bloccati e identificati dagli agenti che accertavano che il conducente, un uomo di 36 anni, aveva un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito dalla legge.

I poliziotti hanno denunciato l’uomo per il reato di guida in stato di ebbrezza e gli hanno ritirato la patente di guida.