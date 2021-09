Viabilità nel Palermitano, Lupo (PD): arrivano i fondi per messa in sicurezza Provinciale 6

"Finalmente, anche se a distanza di oltre due anni dall'interrogazione parlamentare che avevamo presentato all'Ars, è arrivato il finanziamento di circa 4 milioni e 300 mila euro per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della 'Strada Provinciale 6'". Lo dice il capogruppo PD all'Ars Giuseppe Lupo che nel febbraio del 2019 aveva presentato una interrogazione, rivolta all'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, per chiedere di avviare interventi di manutenzione lungo la SP6. Nei giorni scorsi (il 20 settembre 2021) un decreto firmato dal Dirigente generale dell'assessorato prevede, grazie all'utilizzo dei fondi Poc, lo stanziamento complessivo di euro 4.286.919,89 a favore della Città Metropolitana di Palermo per il progetto "SP 6 di Baucina e Ventimiglia - Interventi di sistemazione della SP 6 (dalla SS 121 al Comune di Trabia per il ripristino della viabilità̀ in sicurezza)". "Si tratta di una strada importante per il nostro territorio - aggiunge Lupo - in particolare per il collegamento tra i comuni di Ciminna, Ventimiglia e Baucina, passando per Trabia, con la Strada Statale 113".