Vaccini, Musumeci: convincere minoranza di testardi

"Speriamo di uscire dalla zona gialla e arrivare in quella bianca ma come sapete c'è una minoranza di testardi che ritiene che il vaccino sia inutile e dannoso. Stiamo lavorando per neutralizzare questa convinzione e spiegare che oggi al vaccino non c'è alternativa per evitare di finire in terapia intensiva". Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci questa mattina a Siracusa all'inaugurazione dell'anno scolastico prima dell'inizio della cerimonia.