Giornata Tricolore a Custonaci: premio per la cultura della legalità a Tina Montinaro

Sarà assegnato sabato prossimo a Tina Montinaro, vedova dell'agente Antonio, capo scorta di Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci, il premio per la cultura della legalità. La cerimonia si svolgerà a Custonaci, nell'ambito della "Giornata Tricolore", giunta alla IX edizione, che ha per tema "Il futuro dell'Italia nell'Europa delle Patrie". "E' un auspicio che rivendicò Charles De Gaulle nell'immediato Secondo dopoguerra ed è una logica a cui bisogna approcciarsi per affrontare sostanzialmente il tema dei temi che è appunto l'Europa. Anche perché è proprio da Bruxelles che giungono le direttive che vanno poi a regolamentare la vita di ogni cittadino ed in un contesto globale l'Europa assume, pertanto, una sua dimensione sostanziale", spiega Fabrizio Fonte, presidente del centro Dino Grammatico, che organizza l'iniziativa. Ad affrontare il tema saranno alcune fondazioni, istituti culturali e centri studi come "Nazione Futura", "Tatarella", "Almirante", "Tricoli", "FareFuturo", il "Centro Studi Pino Rauti" e l'Istituto siciliano di studi politici ed Economici, con il patrocinio della fondazione "Alleanza Nazionale" e il concorso del gruppo al Parlamento Europeo "Conservatori e Riformisti Europei". Saranno presenti anche numerosi parlamentari come Isabella Rauti, Raffaele Stancanelli e Carolina Varchi di Fratelli d'Italia. "Abbiamo voluto affrontare il tema dell'Europa - aggiunge Fonte - perché il 2021 dovrebbe passare, alla storia, dopo la terribile diffusione della pandemia legata al Covid-19, come l'anno della ripartenza. Un ruolo attivo è stato svolto, in tal senso, dall'Europa, che sta provando, attraverso il 'Recovery Plan', a sostenere l'auspicata ripresa e la resilienza socio-economica delle singole nazioni".