Ricerca: accordo di collaborazione tra le Università di Catania, Padova e Kampala

Gli Atenei di Catania e Padova hanno stretto un'alleanza scientifica con l'Università di Makerere, in Uganda. per "rafforzare ed ampliare le relazioni scientifiche, la mobilità internazionale e le opportunità di collaborazione in vari ambiti di ricerca e didattica". L'accordo è stato sottoscritto mercoledì scorso a Padova nell'Archivio antico del Palazzo del Bo, alla presenza della neo eletta rettrice dell'Università patavina Daniela Mapelli. L'università di Makerere è un grande ateneo (l'ottavo più grande del continente), con oltre 36 mila studenti, ed è al secondo posto nel ranking per la ricerca fra gli atenei africani con 13 centri di ricerca e numerosi dipartimenti che coprono tutte le aree scientifiche, proponendo un'ampia offerta didattica. Gli accordi scaturiscono dalla collaborazione scientifica decennale nell'ambito della statistica metodologica e applicata fra il prof. Salvatore Ingrassia, docente del dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di Catania, e il prof. Saint Kizito Omala, a cui si è aggiunta da qualche anno la prof.ssa Francesca Bassi dell'Università di Padova. Per l'Università di Catania erano presenti la prof.ssa Francesca Longo (Delegata all'internazionalizzazione dell'Ateneo) e il prof. Ingrassia. In collegamento da remoto erano presenti l'Ambasciatore italiano a Kampala Massimiliano Mazzanti e l'Ambasciatore Italiano presso l'Unesco Massimo Riccardo.