Banche, domani sciopero dei dipendenti MPS anche in Sicilia

Anche in Sicilia sciopereranno domani i dipendenti di Monte dei Paschi di Siena nell'ambito della giornata nazionale di mobilitazione indetta da Fisac Cgil, Fabi, First Cisl, Uilca e Unisin. La vertenza Mps, che cont nell'isola 95 sportelli, tiene appesi al filo dell'incertezza nell'isola oltre 900 lavoratori. Si temono esuberi di personale, mobilita', chiusure di sportelli, esternalizzazioni, perdita delle garanzie contrattuali. "Al momento - dicono Mimma Argurio, segretaria generale della Fisac Cgil Sicilia ed Epifanio Mastrosimone, coordinatore regionale Mps per la Fisac - si naviga nella vaghezza. Noi chiediamo il confronto e risposte chiare sulla sorte di ogni lavoratrice e lavoratore del gruppo ma anche degli sportelli, eventuali chiusure in Sicilia avrebbero un costo sociale e inciderebbero negativamente sulle prospettive di sviluppo dell'isola".