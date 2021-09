Festa a Floridia per i 100 anni di nonna Melina Lo Giudice. In casa dell'arzilla signora, in via San Martino, è arrivato il sindaco Marco Carianni per congratularsi con la concittadina centenaria ed i suoi parenti. Nell'abitazione della nonnina anche il parroco della Chiesa del Carmine, Salvatore Savaglia che le ha somministrato la comunione. Melina Lo Giudice è la mamma del noto pasticcere Savastra.