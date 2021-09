Covid, nel Ragusano ancora in calo il numero dei positivi al virus: sono 980

Cala ancora il numero delle persone positive al Coronavirus nel Ragusano. Nel report Asp del 23 settembre sono 980, così suddivisi: 893 in isolamento domiciliare, 42 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 11 nella RSA Covid dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla, 4 in Foresteria. Nessun decesso nelle ultime 24 ore per cui il numero dei morti, per fortuna, resta a quota 356. Questo il dettaglio dei positivi al virus nei comuni iblei: 17 Acate, 15 Chiaramonte, 120 Comiso, 1 Giarratana, 52 Ispica, 67 Modica, 0 Monterosso, 35 Pozzallo, 179 Ragusa, 31 Santa Croce, 55 Scicli, 321 Vittoria.