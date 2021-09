Siracusa, nuovo anno scolastico: cerimonia all'Istituto Einaudi

Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia ed il presidente della Regione, Nello Musumeci, hanno presenziato stamani, all’Istituto “Luigi Einaudi”, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2021-2022.

“La tradizionale cerimonia di apertura del nuovo scolastico - ha affermato il sindaco - quest’anno coincide con il ritorno alla normalità didattica dopo un periodo troppo lungo, durante il quale paure ed incertezze hanno minacciato uno dei pilastri della nostra società. Si deve al grande senso di responsabilità di dirigenti scolastici, insegnanti e delle famiglie se oggi possiamo tornare a celebrare l’avvio del nuovo anno scolastico in presenza. E si deve all’altrettanto grande senso di responsabilità dei giovani se quest’anno scolastico può riprendere regolarmente, e tanto regolarmente andare avanti senza interruzione. Vaccinandosi, i giovani hanno dimostrato maturità e senso di responsabilità verso la società e verso l’Istituzione scolastica che vogliono piena e di presenza, come è sempre avvenuto.

Alla scuola, l’Amministrazione ha sempre guardato con grande attenzione, mettendola sempre al centro di ogni visione di città. Sotto questo profilo mi piace ricordare i 2 finanziamenti, entrambi per 3 milioni di euro, per i “Poli per l’infanzia” di Cassibile e contrada Carrozziere, pronti ad accogliere oltre 300 bambini da 0 a 6 anni; e la previsione di importanti interventi su alcuni istituti nell’ambito di quei progetti di riqualificazione urbana che grazie alla Misura “Qualità dell’abitare” sono stati anch’essi finanziati".