New York meta turistica iconica made in USA

Quando sentiamo parlare di USA viene subito in mente la sua città più iconica e rappresentativa, New York conosciuta nel mondo anche come “grande mela” con le sue luci e i suoi grattacieli, metropoli frenetica e uno dei poli finanziari e culturali più importanti al mondo.

Alcuni dei suoi simboli più famosi che sono diventati iconici nel mondo sono la Statua della Libertà, situata su Liberty Island, un isolotto situato sulla foce del fiume Hudson nella baia di New York, è il simbolo USA nel mondo, dono del popolo francese al popolo statunintense in occasione dei 100 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Il Ponte di Brooklyn, che attraversa l’East River e collega i distretti di Manhattan e Brooklyn, che è stato per molto tempo il ponte sospeso più lungo del mondo. L’Empire State Building, grattacielo alto 443 metri in stile art déco che è situato a Midtown Manhattan.

New York è conosciuta nel mondo come una delle città con i panorami urbani più belli del mondo ed è anche per questo che spesso è stata scelta come location di film famosi hollywoodiani che hanno contribuito in maniera considerevole ad accrescerne la fama nel mondo.

Parlando di USA però è riduttivo pensare solo a New York come attrazione turistica poiché la geografia e il clima degli Stati Uniti è estremamente vario, ci sono deserti, pianure, foreste e montagne sede di una grande varietà di fauna selvatica e per questo offre varietà paesaggistiche uniche al mondo, basti pensare al Gran Canyon, alla Monument Valley dei tanti film western, alle cascate del Niagara ed alle spiaggie di California e Florida anch'esse location di film e serie tv hollywoodiane.

Per questo molti giovani e meno giovani sognano, almeno una volta nella loro vita, di viaggiare negli USA andando a visitare quei luoghi che attraverso centinaia di film sono ormai diventati familiari.

Ma se si decide di andare negli Stati Uniti quali sono le documentazioni che servono?

Tutti i viaggiatori che intendono recarsi negli USA, compresi bambini e neonati, debbono obbligatoriamente portare con se alcuni documenti che devono essere aggiornati ed in regola, vediamo quali sono:

- il passaporto elettronico o biometrico in corso di validità per tutta la durata del soggiorno.

- il permesso di soggiorno che può essere:

- la Green Card: permette di vivere e lavorare negli Stati Uniti, ma è difficile da ottenere.

- il visto: ha il vantaggio di permettere ai viaggiatori di soggiornare diversi mesi negli Stati Uniti ma la procedura da seguire per ottenerlo è relativamente lunga, in particolare in alta stagione.

- l’ESTA è un visto per gli Stati Uniti dal costo economico e facile da ottenere, è la soluzione ideale per tutti i viaggiatori che vogliono recarsi negli Stati Uniti per un massimo di 90 giorni consecutivi. Può essere richiesto direttamente online seguendo una semplice procedura guidata.

L’Electronic System for Travel Authorization o ESTA, è un documento di viaggio che consente ai viaggiatori di recarsi negli Stati Uniti senza l’obbligo di un visto tradizionale o di un visto di transito in caso di scalo. È stato introdotto nel 2009, questo procedimento consente al governo statunitense di verificare in anticipo l’identità dei passeggeri.

L'ESTA, ha l'obiettivo di limitare il più possibile i rischi per la sicurezza del territorio statunitense. Oltre a turisti e uomini d’affari, i viaggiatori che devono fare uno scalo negli Stati Uniti sono tenuti a presentare una domanda di permesso di transito ESTA USA a condizione che siano cittadini di uno dei paesi che partecipano al Programma Viaggio senza Visto (VWP).

Sebbene sia stato pensato per i viaggiatori che desiderano soggiornare negli Stati Uniti per un massimo di 90 giorni, l’ESTA rimane un mezzo di controllo per i funzionari addetti all’immigrazione al fine di identificare le persone che possono essere un rischio per la sicurezza nazionale. Per questo motivo, i passeggeri in transito negli Stati Uniti devono presentare un documento ESTA valido quando si imbarcano su un aeromobile o su una nave diretti negli Stati Uniti. Se si transita via terra però (ad esempio dal Messico o dal Canada), non è necessario essere in possesso di un permesso di transito ESTA.