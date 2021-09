Lavorare nel settore turistico a Catania: 5 skills richieste nel 2021

Che si tratti del ruolo di cameriere o di quello di chef, del fare l'animatore all'interno di un villaggio o del vestire i panni del receptionist, le opportunità lavorative a Catania sono diverse se consideriamo il settore turistico. Basta fare una rapida ricerca online per rendersi conto che di annunci di lavoro ne sono stati pubblicati parecchi nelle ultime settimane e che quindi non è impossibile avere chance di essere assunti. Nonostante il periodo complicato, insomma, chi è alla ricerca di un impiego non dovrebbe incontrare grandi difficoltà nel trovarlo perché in estate il flusso turistico è sempre importante e sono diverse le strutture che cercano personale.

Per lavorare in questo settore però bisogna essere in possesso di alcuni requisiti e skills ben precisi. Vediamo quali sono i più richiesti nel 2021.

#1 Conoscenza della lingua inglese

Non è certo una novità: padroneggiare la lingua inglese è fondamentale per chiunque voglia lavorare nel settore del turismo, a Catania così come nel resto del mondo! Ormai è impensabile trovare un impiego in questo ambito se non si conosce almeno la lingua straniera più parlata nel mondo. Non a caso, in tutti gli annunci di lavoro questo è uno dei principali requisiti richiesti. Fortunatamente, per chi cerca una buona scuola di inglese, Catania è in grado di offrire varie alternative: da qualche tempo in città è stata aperta anche la nuova sede di MyES che è uno dei migliori istituti presenti in Italia.

#2 Flessibilità

Nei vari annunci di lavoro, anche al di fuori del settore turistico, si trova spesso questa parolina magica: flessibilità. Parliamo di un requisito che viene richiesto sempre più di frequente perché sono numerosi i giovani che non sono disposti a lavorare su turni o nel week-end. Inutile specificare che nel settore turistico non ci si può permettere di fare gli schizzinosi da questo punto di vista. Prestare servizio anche la domenica nei giorni festivi è del tutto normale, dunque, conviene adeguarsi perché altrimenti è pressoché impossibile essere assunti.

#3 Capacità di lavorare in team

Nel settore turistico, la maggior parte degli impieghi prevede un lavoro di squadra. È dunque comprensibile che tra le skills più richieste vi sia proprio la capacità di collaborare e di svolgere le mansioni insieme al proprio team. Questo significa sapersi interfacciare con i colleghi, cercare di non prevaricarli, dimostrare uno spirito di squadra.

# 4 Buone doti organizzative

A seconda del lavoro nello specifico, possono essere richieste spesso delle buone doti organizzative che non guastano mai e che in alcuni ambiti sono proprio indispensabili. Pensiamo ad esempio al receptionist oppure a chi opera all'interno di un'agenzia di viaggi. Saper organizzare al meglio e pianificare è fondamentale.

#5 Ottime doti comunicative

Infine, chi lavora nel settore del turismo si trova spesso ad interfacciarsi con la clientela e proprio per tale ragione è importante che possegga delle ottime doti comunicative. Gentilezza, cordialità, capacità di esprimersi al meglio sono fondamentali per fare in modo che i clienti siano soddisfatti e che tutto vada per il meglio.