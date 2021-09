Seminario a Siracusa per la formazione dei sindaci della Libia

E' in programma da domani al 28 settembre a Siracusa, nell'International Institute 'Cherif Bassiouni', il secondo ciclo di seminari formativi dedicati a sindaci e funzionari municipali libici. L'incontro rientra nel programma 'Formazione e sviluppo delle capacità dei funzionari municipali in Libia', finanziato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale ed eseguito dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) insieme all'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), in coordinamento con l'Ambasciata d'Italia a Tripoli e il ministero del Governo locale (Molg) libico. Il programma, ricorda l'Anci, "rappresenta un tassello importante nelle azioni di cooperazione tra Italia e Libia in materia di governance locale. In un momento in cui il Paese vede accelerare il processo di decentralizzazione statale - prosegue la nota - l'iniziativa vuole infatti rispondere all'esigenza di rafforzare il ruolo delle municipalità nel fornire servizi di base alla popolazione attraverso attività di capacity building, condivisione di expertise e consolidamento delle relazioni tra gli attori coinvolti". A guidare la delegazione italiana di tecnici e amministratori sarà Enzo Bianco, presidente dell'assemblea dell'Anci, che nei mesi scorsi è stato a Tripoli per illustrare di persona il progetto ai sindaci di Tripoli e Misurata e alle associazioni locali ed esponenti della società civile impegnati nello sviluppo della governance locale libica. Questo secondo ciclo formativo prevede una serie di lezioni pratiche sui modelli italiani di gestione dei servizi di bilancio municipale, del patrimonio e dell'anagrafe. Durante le lezioni di confronto e di approfondimento i tecnici italiani dedicheranno un focus speciale all'ordinamento che regola i rapporti tra Stato centrale e autonomie locali in Italia, lavorando su materiali formativi, tradotti in lingua araba, riguardanti le modalità di trasferimento delle risorse dallo Stato alle città.

