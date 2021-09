Modica, ordinanza del sindaco: scattato il divieto di conferimento del secco non riciclabile

E’ entrata in vigore oggi l’ordinanza emessa dal Sindaco di Modica che vieta categoricamente il conferimento del secco non riciclabile nei cassonetti stradali denominati “poker”. L’ordinanza sarà in vigore ogni weekend fino al 25 ottobre. Il divieto è scattato alle ore 6.00 di questa mattina e terminerà alle ore 17.00 di lunedi. Il provvedimento si è reso necessario a causa della chiusura della discarica di Cava dei Modicani onde poter effettuare indifferibili lavori di manutenzione dell’impianto TMB che negli ultimi tempi è stato soggetto a frequenti guasti che hanno paralizzato l’intera discarica creando notevoli disagi ai comuni che vi conferiscono. “Ho voluto oggi ribadire l’entrata in vigore di questa ordinanza per ricordare a tutti i cittadini di non conferire il secco nelle postazioni stradali. Assicuro che i controlli verranno fatti e i trasgressori sanzionati. Fortunatamente tale frazione è di quelle non deperibili e quindi può essere tenuta 2-3 giorni a casa. Ad ogni modo proseguirà regolarmente il ritiro della medesima frazione con il sistema “porta a porta” presso condomini e abitazioni private. Mi auguro la massima collaborazione da parte dell’intera cittadinanza”