Calcio a 7, al Sant'Angela Merici di Siracusa il triangolare 'Un pallone per amico'

Sabato 25 settembre alle 9, presso il campo di calcio a 7 della Fondazione “S. Angela Merici” di Siracusa, si svolgerà la Manifestazione di solidarietà sportiva “Un Pallone per Amico”, che vedrà impegnate la rappresentativa di calcio dell’Arma dei carabinieri di Siracusa, quella del Rotaract di Siracusa e la formazione della stessa Fondazione composta dagli ospiti dell’Istituto per disabili. L'evento giunto alla 5^ edizione è stato organizzato anche quest'anno anno organizzato dal pedagogista Gaetano Migliore e dal fisioterapista Stefano Aletta. “Puntare sull’inclusione attraverso lo sport e guardare la disabilità come una risorsa - dicono gli organizzatori - è l'obiettivo dell'evento che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica a guardare con occhi pieni di amore chi è diversamente abile. Lo sport è un importante strumento di integrazione ed inclusione, in particolare per i suoi aspetti sociali e culturali, per i valori educativi che lo stesso trasmette quali la disciplina, la sfida dei limiti personali, la solidarietà, il rispetto dell’avversario, integrazione sociale, lotta contro ogni forma di discriminazione, spirito di gruppo e lealtà. Lo sport dà una giusta collocazione a ciascuno, un compito preciso in un contesto collettivo, riuscendo così ad abbattere i muri che si creano all’esterno, perché sia nello sport che nella vita quotidiana si è tutti uguali. Ed è grazie alla partecipazione così sentita a questo triangolare di calcio da parte delle istituzioni che negli anni hanno collaborato alla campagna di sensibilizzazione sul tema dell'nclusione dei soggetti con disabilità che l'evento è diventato un momento meraviglioso per festeggiare la vita".