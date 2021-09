Catania, in casa aveva hashish e marijuana: finisce agli arresti domiciliari

Una busta con 320 grammi di hashish e circa 200 di marijuana è stata sequestrata insieme con un bilancino di precisione a Catania dai carabinieri nell'abitazione del quartiere Barriera di un 49enne, che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari sono intervenuti dopo l'arrivo di un cliente che aveva citofonato all'uomo e lo aveva fatto scendere in strada. A consegnare la droga e il bilancino ai militari è stato lo stesso 49enne. I carabinieri hanno poi trovato e sequestrato un barattolo contenente 1.050 euro. Analisi di laboratorio hanno stabilito che si sarebbero potuti ricavare 859 singole dosi dalla marijuana e 3.375 dall'hashish. L'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.