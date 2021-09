Attende a casa il controllo, poi lascia i domiciliari: nuovo arresto ad Avola

Nell’ambito dei controlli delle persone sottoposte ad obblighi, i Carabinieri della Stazione di Avola hanno controllato un arrestato domiciliare. L’uomo, escludendo un ulteriore controllo a poca distanza di tempo, si è allontanato dal luogo di detenzione per recarsi in un vicino centro commerciale.

I militari, tornati poco dopo presso l’abitazione dell’uomo, lo hanno notato nei pressi di un ipermercato e lo hanno arrestato per evasione.

L’uomo è stato ricondotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari e sarà giudicato, per il nuovo reato commesso, dinanzi l’Autorità Giudiziaria di Siracusa.