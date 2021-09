Catania, Gruppo Arena dona camion refrigerato al Banco Alimentare

Un camion refrigerato una capienza di 14 pedane e la possibilità di trasportare sette tonnellate di alimenti, consentendo ai volontari di effettuare ritiri più consistenti e di gestire con maggiore celerità il recupero degli alimenti deperibili e non più commerciabili, è stato donato dal gruppo Arena al Banco alimentare della Sicilia. "Ringraziamo la famiglia Arena - ha detto il presidente del 'Banco', Pietro Maugeri - che pone l'attenzione sulla crisi attraverso la donazione di un mezzo più grande e più moderno che ci servirà tantissimo soprattutto per gestire il fresco e il surgelato. La crescita della sinergia tra profit e no-profit è un attestato di stima nei confronti del Banco Alimentare e verso l'attività svolta negli anni e durante la pandemia" . "Un grande orgoglio per noi - ha affermato Giovanni Arena, direttore generale del Gruppo Arena e Presidente di VeGé e Aicube 4.0 - poter dare continuità all'impegno che quotidianamente Banco Alimentare della Sicilia per rispondere a un bisogno che, purtroppo, si fa sempre più stringente".