Palermo, Blutec: firmato accordo per la Cassa integrazione

"Oggi abbiamo firmato, con la procedura di amministrazione straordinaria presso il ministero del Lavoro, l'accordo per la richiesta della cassa integrazione per Blutec fino al 7 novembre o per tutta la durata della amministrazione straordinaria". Lo dice Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto. "Entro il 7 novembre - spiega Ficco - sarà presentato dai commissari al ministero dello Sviluppo economico un nuovo programma di cessione dei rami di azienda. L'approvazione del nuovo programma giustificherà poi la concessione della cassa per tutto il periodo necessario alla sua attuazione, per un massimo di 24 mesi. Confidiamo che il decreto di concessione da parte del ministero del Lavoro arrivi presto, così da dare il doveroso sostegno ai lavoratori che versano in un frangente così difficile". "Il nuovo programma dovrà contenere una soluzione per tutti i lavoratori degli stabilimenti italiani, compresi quelli di Termini Imerese che da troppo tempo attendono di vedere mantenute le promesse di rilancio del sito", conclude.