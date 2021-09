Vittoria, la Sala delle Capriate intitolata al giornalista Gianni Molè

La Sala delle Capriate, a Vittoria, è stata intitolata a Giannì Molè, segretario della sezione ragusana di Assostampa scomparso prematuramente lo scorso anno.

Alla cerimonia erano presenti il commissario straordinario del Comune, Filippo Dispenza, e soprattutto la famiglia di Gianni con la moglie Eliana e le figlie Federica e Giulia.

Davanti ai colleghi presenti è stata Daniela Citino, componente della Giunta esecutiva di Assostampa Sicilia, a leggere il messaggio inviato dal segretario regionale del sindacato dei giornalisti, Roberto Ginex, e dal commissario della sezione provinciale, Prospero Dente.

"Ringraziamo il Comune di Vittoria per questa iniziativa che ricorda un collega giornalista che ha dato tanto a questa terra e che per noi ha rappresentato un compagno importante in tante vicende sindacali - hanno scritto Ginex e Dente - Gianni è stato sempre capace di mediare e andare al di là delle divisioni inutili e improduttive.

Con lui abbiamo perso uno dei riferimenti chiave del sindacato

siciliano. - hanno continuato - Negli ultimi anni – difficili e complessi per il mondo del giornalismo – non ha mai fatto mancare il suo impegno, le sue riflessioni, i suoi consigli guadagnandosi un’autorevolezza riconosciuta da tutti i colleghi siciliani. La sezione di Ragusa dell’Assostampa sta ora riprendendo forma e

presto si darà una nuova segreteria. - hanno concluso Roberto Ginex e Prospero Dente - Partiremo da dove ha lasciato Gianni certi che questa categoria – in questa provincia – guarderà a lui come un pezzo importante della sua storia."