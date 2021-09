Catania, Difesa e Sicurezza: attestati ai carabinieri del comando provinciale

Enrico Raia, Presidente dell’Associazione di volontariato “Andromeda” – coordinamento Emilia Romagna - accompagnato dal coordinatore Regionale e dal labaro dell’associazione - nell’ambito del progetto di utilità sociale “Seminare Coesione”, ha consegnato al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catania, Colonnello Rino Coppola, una attestazione di benemerenza in segno di riconoscenza e gratitudine per il servizio reso nel contrasto alla criminalità organizzata. Inoltre, nell’ambito della 12^ edizione speciale del Premio “Difesa e Sicurezza”, tributato agli appartenenti alle FF.PP., il citato Presidente ha premiato con medaglie 10 carabinieri distintisi per atti di solidarietà e servizio, nonché ricordato altresì il recente episodio verificatosi in Acireale in cui è rimasto gravemente ferito il Vice Brigadiere Sebastiano GRASSO, donando un crest dell’Associazione “Andromeda” al Comandante Provinciale che lo consegnerà personalmente al militare.

Per l’occasione è stata promossa, d’intesa con Poste Italiane ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, l’emissione di una cartolina postale celebrativa dell’evento, il cui annullo è avvenuto contestualmente allo svolgimento della cerimonia.