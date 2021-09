Palermo, lanci di pietre contro gli autobus urbani: identificati tre minorenni

Gli agenti del commissariato "Zisa-Borgo Nuovo" hanno identificato gli autori dei lanci di pietre contro autobus di linea dell'Amat lanciati all'altezza tra via Leonardo da Vinci e via Casalini. Si tratta di tre minorenni che dovranno rispondere dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporto, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Gli episodi sono accaduti intorno alle 5 del mattino dello scorso 14 settembre. La sassaiola, a breve distanza di tempo, ha riguardato almeno quattro autobus, due dei quali sono rimasti danneggiati riportando la rottura del vetro centrale, lato sinistro e dello specchietto retrovisore sinistro. In un caso il conducente ha rischiato di essere colpito, avendo in quel momento il finestrino abbassato. I conducenti hanno reso ai poliziotti racconti simili in relazione alle dinamiche delle aggressioni subite.

In particolare hanno raccontato di aver visto tre ragazzini, dell'apparente eta' di 14/15 anni, lanciare le pietre, per poi fuggire lungo la via Casalini in direzione della via Michelangelo.

Un equipaggio della volante ha identificato 3 giovani in fuga nelle vie adiacenti, che avevano gia' scavalcato una recinzione d'accesso a un terreno attiguo. I tre minorenni, incensurati, al momento del controllo hanno manifestato ansia e nervosismo. Le immagini delle telecamere di un'area di servizio della zona ha confermato l'identita' dei tre, che risultano indagati a piede libero.