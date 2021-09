Istituto "Bartolo" di Pachino: iniziative di settembre del Piano Estate

Continuano le attività relative al Piano Scuola Estate 2021 dell’Istituto Superiore “Michelangelo Bartolo” di Pachino, nell’ambito delle iniziative promosse dal MIUR per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti.

Diverse le attività pianificate per il mese di settembre, anche queste volte a rinforzare le competenze relazionali degli studenti e recuperare la socialità in parte perduta, così da favorire l’avvio di un percorso finalizzato al ripristino della normalità. Grazie ai finanziamenti previsti dal “Piano estate” hanno preso l’avvio un corso di Vela in collaborazione con la Federazione Italiana vela (FIV) e un Corso di Formazione per il salvamento – Brevetto Assistente bagnanti”, in convenzione con la Federazione Italiana Nuoto.

Tra gli appuntamenti culturali, gli alunni della 4C Liceo Classico, nell’ambito del PCTO “Sicilia terra di cinema”, hanno partecipato come membri della giuria al XXI Festival internazionale del “Cinema di Frontiera”, attività che ha visto alternarsi momenti di formazione, di visione dei film in concorso e di partecipazione alle serate del Festival.

Ancora teatro per un nutrito gruppo di studenti che, accompagnati da docenti dell'Istituto, hanno assistito al lavoro teatrale “Nomen Omen, io Cassandra”, coinvolgente spettacolo immersivo scritto e diretto da Gisella Calì, rappresentato presso il Chiostro di Santa Maria del Gesù a Modica. Un bel momento di condivisione, importante per rinforzare le competenze relazionali e favorire l'avvio di un percorso finalizzato alla ripresa della normalità. La conclusione delle attività, rese possibili grazie ai finanziamenti del Piano estate, così come già programmato sarà dedicata a due uscite didattiche nel territorio, che verranno realizzate entro la fine del mese di settembre.