Lavori pubblici, nuovo asfalto sulla via Modica-Ragusa

Un cospicuo intervento di ripavimentazione è in dirittura d'arrivo in varie zone di Modica. In particolare ad essere interessate dai lavori sono una parte di Contrada Quartarella, la Via Modica - Ragusa e Via S.Giuliano Macallè. Tutte e tre le zone presentavano un manto di asfalto obsoleto e danneggiato dalle intemperie e dal cospicuo numero di veicoli che le percorrono giornalmente. Ieri un sopralluogo del Sindaco per accertarsi dell'ormai prossima conclusione dei lavori: Mancano poche decine di metri per completare anche queste strade. Continua così il massiccio intervento sul patrimonio viario di Modica che abbiamo intrapreso all'indomani della prima elezione nel 2013. Prossimamente altre zone saranno interessate senza contare i rifacimenti delle strade interessate dal passaggio della fibra ottica che saranno cura della Ditta titolare della concessione"