Etica a Rosolini con Spadola sulla Refezione: sia a gestione comunale

"La proposta di gestire direttamente il servizio di mensa scolastica comunale a Rosolini mi pare una proposta assolutamente di buon senso. Tutti sanno che il costo dei servizi a richiesta individuale deve obbligatoriamente essere coperto dagli utenti del servizio ( mamme) quindi se vuoi diminuire il ticket devi obbligatoriamente diminuire i costi del servizio. Utilizzare le nostre cucine e parte del nostro personale, acquistare i prodotti a Km 0 con i nostri operatori commerciali, mi pare la cosa più sensata da fare". A dirlo è Pinello Gennaro, leader del Movimentp Etica di Rosolini. Gennaro aggiunge: "Questo ha suscitato un vespaio di critiche. E sapete perché ? In quanto da sempre la politica ha utilizzato questo servizio come un postificio, dove andare a piazzare i propri amici che al momento delle elezioni vengono puntualmente ad essere ricordati, quando addirittura i parenti non vengono inseriti nelle liste a sostegno di questo o quel politico? Tutto questo aumenta il costo del servizio e quindi il ticket che le mamme sono costrette a pagare. Mi piacerebbe che tutti i candidati a Sindaco prendessero posizione su questo e su altri servizi come Asilo nido, la gestione della Farmacia Comunale. Infatti mi chiedo ma come può essere che la nostra Farmacia Comunale ha un volume d’affare uguale o superiore alle altre Farmacie private e produce utili nettamente inferiori? Non e’ anche in questo caso i costi del personale e di gestione del servizio sono eccessivi ? Ma forse non importa niente a nessuno, basta appoggiare qualche futuro Consigliere Comunale collegato al prossimo Sindaco in pectore e tutto andrà come sempre e’ andato. Perché in questo paese tutto cambia per non cambiare niente".