Covid, positivi al virus ancora in calo nel Ragusano: sono 883

Continua a diminuire il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano. Il report dell'Asp del 25 settembre ne segnale in totale 833: 777 in isolamento domiciliare, 39 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 13 nella Rsa Covid e 4 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I decessi, per fortuna, sono fermi a 357. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 15 Acate, 13 Chiaramonte, 81 Comiso, 1 Giarratana,

40 Ispica, 61 Modica, 0 Monterosso, 29 Pozzallo, 173 Ragusa, 28 Santa Croce Camerina, 51 Scicli, 295 Vittoria,