Vittoria, l'Istituto S. Biagio all'iniziativa "Puliamo il mondo dai rifiuti e dalle cattive abitudini"

L'istituto comprensivo San Biagio di Vittoria ha partecipato all’iniziativa “puliamo il mondo dai rifiuti e dalle cattive abitudini". Gli studenti, accompagnati dai loro docenti, hanno ripulito i giardini di Piazza 21 Madri della Costituzione. Con entusiasmo e spirito di partecipazione i piccoli studenti hanno dato non solo grande dimostrazione di un alto senso civico ma soprattutto uno spiccato senso di responsabilità e di rispetto del proprio territorio. La Commissione straordinaria ha appoggiato l'iniziativa.

“Educare le nuove generazioni al rispetto per l’ambiente è l’unico modo per poter sperare in un futuro più sano e più pulito. Un'iniziativa lodevole che va apprezzata ed incentivata. I nostri più sentiti ringraziamenti a questi piccoli cittadini che hanno ridato decoro e dignità ad una piazza importante, che qualcuno incivilmente ha sporcato"- ha commentato la commissione straordinaria.