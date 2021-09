Avola, smarrisce bancomat: gli alleggeriscono il conto

La vittima notava strani movimenti contabili della sua carta bancomat e si accorgeva di non possederla più. Allarmatosi l’utente si rivolgeva agli uomini del Commissariato di Avola che, esperite immediate indagini di polizia giudiziaria, accertavano che un uomo di 40 anni, di Avola, era in possesso del bancomat ed aveva acquistato numerosi prodotti di tabaccheria e di cosmesi, aveva effettuato ricariche telefoniche e comprato altri beni.

Dopo le incombenze di legge, l’uomo è stato denunciato per l’indebito utilizzo della carta di pagamento.