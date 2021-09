Calcio, Pachino - New Pozzallo aperta al pubblico ma con il Green pass

La società Pachino Calcio comunica che è riuscita definitivamente ad ottenere l’autorizzazione per aprire ai tifosi lo stadio comunale “Sasà Brancati” in occasione dell’incontro che si svolgerà oggi alle 15,30 col New Pozzallo (Campionato di Prima Categoria girone G”.

La gara prevede, dunque, la possibilità di partecipazione da parte del pubblico, ma al 25 per cento della capienza dello stadio (calcolata in 275 spettatori). Dunque sarà possibile assistere alla partita, ma solo se muniti di Green pass (o tampone molecolare o antigenico). Sarà obbligatorio l’uso di mascherine e prima dell’ingresso sarà misurata la temperatura corporea.