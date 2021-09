Scopri le garanzie più utili per l’assicurazione auto.

Anche se molti utenti della strada tendono ad attivare la configurazione minima indispensabile per la polizza RCA, i prodotti accessori sono numerosi e assai utili. Una serie di circostanze di vario genere rende l’accesso a queste garanzie sempre più imprescindibile, soprattutto a tutela del proprio mezzo di trasporto.

Non esiste una statistica precisa sulle auto o moto vandalizzate ogni anno in Italia. Se ne possono ipotizzare molte centinaia di migliaia e forse il numero è approssimato per difetto. Difficile capire le ragioni di chi si diverte a vandalizzare le auto, oltre ai danneggiamenti per furto. Di recente anche le auto, a vario titolo, sono entrate a fare parte delle Challenge su TikTok e non sono rari i gruppi che si sfidano ad infliggere i vandalismi più fantasiosi alle auto, allo scopo di creare un breve video da condividere su TikTok.

Alla luce di queste considerazioni un’utile garanzia da aggiungere all’assicurazione auto è senza dubbio quella contro gli atti vandalici e gli eventi politici. Mentre nel secondo caso i danneggiamenti sono piuttosto rari, stanno invece aumentando gli atti vandalici. La garanzia può essere estesa anche agli optional e solitamente prevede una franchigia.

Se siete alla ricerca di un’assicurazione auto che includa nativamente alcune garanzie, una delle assicurazioni auto più complete è senza dubbio Allianz Direct. La forza della proposta RCA di Allianz Direct risiede nella completezza delle sue offerte unita al risparmio di chi opera online, tagliando in tal modo i costi dell’intermediazione.

Un’altra garanzia sempre più utile da includere nel proprio pacchetto RCA è la protezione contro gli eventi atmosferici come la grandine, le alluvioni e i terremoti. Mentre questi ultimi sono, fortunatamente, rari, i primi sono sempre più frequenti ed estremi. Queste violente grandinate vengono attribuite ai cambiamenti climatici in atto. Quale che ne sia la ragione, la tutela contro la grandine è un’esigenza sempre più avvertita. Il risarcimento viene calcolato sul valore del mezzo al momento dell’evento, bisogna tuttavia tenere conto che la legge non obbliga le compagnie a fornire questa garanzia che per tanto è opzionale.

L’ Assicurazione Kasko e la sua variante minore Mini Kasko, tutelano il conducente e il mezzo anche in caso di sinistro con dolo. La Kasko integrale oltre alsinistro tutela anche da eventi tipo uscite di strada o ribaltamenti, la mini solo i danni subiti in un incidente. Nella versione integrale non esistono limitazioni al risarcimento del danno subìto, per questa ragione il costo della garanzia è decisamente elevato e si giustifica solo in presenza di modelli di pregio o comunque molto costosi.

Alla fine di questo elenco, lungi dall’essere esaustivo, segnaliamo anche l’assicurazione tutela legale la cui funzione è di coprire le spese legali derivanti da eventuali contenziosi, l’assistenza stradale, l’assicurazione furto e incendio e l’assicurazione Infortuni conducente, da non confondere con la Kasko perché non tutela l’auto ma solo determinati infortuni occorsi al conducente.