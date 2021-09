Scicli, ricostituita la Giunta comunale dopo l'addio di "Start": il sindaco sceglie 2 donne

Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, ha scelto i nuovi assessori che sostituiranno quelli del movimento politico StartScicli, Caterina Riccotti, Viviana Pitrolo ed Antonino Alecci. Al loro posto entrano nella compagine amministrativa l'architetto Francesca Giambanco e l'avvocato Simona Pitino.

Francesca Giambanco, esperta di pianificazione territoriale e conservazione dei beni architettonici, formatasi presso l’Università di Palermo, ha conseguito il Diploma Specialistico Triennale in “Restauro dei Monumenti” presso l’Università di Genova e il Dottorato di ricerca in “Conservazione dei beni architettonici” presso l’Università “Federico II” di Napoli.

Simona Pitino, modicana, avvocato civilista, mediatore, da tanti anni impegnata in prima linea in provincia di Ragusa sui temi dei diritti civili, delle famiglie, del lavoro, delle donne, dei minori, si occupa prevalentemente di diritto civile ed in particolare di diritto di famiglia. Le due nuove amministratrici lavoreranno insieme agli assessori confermati, ovvero Bruno Mirabella e Guglielmo Scimonello.

Contestualmente il Sindaco ha ritenuto di procedere ad una razionalizzazione e redistribuzione delle deleghe, in funzione degli obiettivi che l’Amministrazione intende conseguire nell’ultimo scorcio del suo mandato.

Tra gli interventi prioritari: la progettazione definitiva della facciata della scuola media Lipparini (già finanziata da fondi europei); la funzionalizzazione museale del convento del Carmine; l’apertura della fase finale di confronto pubblico sul nuovo PRG; il finanziamento di otto milioni di euro su Chiafura. Ecco le deleghe:

Sindaco: Polizia Locale – Sanità – Affari Generali e del Personale

Francesca Giambanco: Urbanistica e pianificazione territoriale – Lavori pubblici –– Rigenerazione urbana – Sviluppo economico

Simona Pitino; Servizi sociali e politiche per la famiglia – Pubblica Istruzione – Politiche giovanili – Attività e beni culturali – Turismo – Centri d’incontro – Tutela degli animali

Bruno Mirabella: Ecologia – Igiene Pubblica e Ambientale – Cura del verde pubblico – Tributi

Guglielmo Scimonello: Finanze – Manutenzioni – Servizi cimiteriali – Mobilità sostenibile – Patrimonio – Decentramento e Borgate – Autoparco – Protezione civile – Sport

Al Sindaco e alla Giunta continueranno ad affiancarsi, come esperti, Paolo Giarrizza, già Capitano dei Carabinieri comandante della Tenenza di Scicli e Ignazio Fiorilla, già Funzionario del Comune di Scicli e Responsabile della Protezione civile comunale.

NELLA FOTO, da sinistra: Bruno Mirabella, Francesca Giambanco, Enzo Giannone, Simona Pitino, Guglielmo Scimonello