Acate, controlli anti Covid: il Comune assumerà 10 vigili urbani stagionali

Altri 48 vaccini ad altrettanti cittadini sono stati somministrati ad Acate nell’hub straordinario di Piano San Vincenzo mentre il numero dei positivi sabato era sceso a 15. Il sindaco Giovanni Di Natale esprime una moderata soddisfazione, ma avverte : “Un altro piccolo passo – dice – che potrebbe scongiurare il rischio di una zona arancione in città con conseguenze devastanti per la nostra economia. Invito chi non l’ha ancora fatto a vaccinarsi il prima possibile”.

A dare manforte all’esiguo organico della Polizia Municipale di Acate (solo 6 ispettori e un comandante che fa la spola con il comune di Vittoria), in funzione anti Covid-19 ci penseranno, presumibilmente entro la prima meta di ottobre, 10 vigili stagionali assunti nell’ambito delle misure di prevenzione e contrasto dell’emergenza epidemiologica. “Non appena sarà approvata la graduatoria definitiva degli aspiranti – spiega il primo cittadino - saranno messi in servizio e vi rimarranno fino al 31 dicembre. Nel 2022 contiamo, invece, di avviare le procedure concorsuali per rinfoltire la Pianta organica comunale, a corto non solo di agenti ma anche di operai”.

Alla selezione, per soli titoli, hanno partecipato oltre 300 aspiranti tutori dell’ordine da quasi tutte le province siciliane, sia pure perfettamente consapevoli che l’incarico cesserà irrevocabilmente l’ultimo giorno del 2021.

Prima di “scendere in strada” dovranno partecipare a un corso di formazione di 27 ore.

