Comiso, omaggio a Bufalino: iniziative culturali della Fondazione fino al 13 novembre

Hanno preso il via sabato 25, a Comiso, nel cortile della Fondazione Bufalino, le iniziative culturali per i 25 anni dalla morte del grande scrittore comisano. Sabato è andata in scena la “prima” dello spettacolo teatrale “Museo d’ombre. Reloaded”, tratto dall’opera omonima di Gesualdo Bufalino. Lo spettacolo, per la regia di Giampaolo Romania, ha visto in scena Giovanni Arezzo, Anita Indigeno e Alessandro Romano. Il secondo appuntamento, “Mondi lontanissimi” si svolgerà domenica 3 ottobre. Si tratta di un concerto spettacolo eseguito dall’ensemble “Omaggio a Franco Battiato” che proporrà allo spettatore in chiave teatrale-musicale un viaggio tra un’antologia di testi e musiche dello straordinario cantautore siciliano Franco Battiato. L’Ensemble è costituito da Teresa Lombardo, violino solista, Nadia Tidona, viola e violino, dal pianista Giuseppe Guarnieri, da Alessandro Romano, chitarra e voce, e dall’attore narratore, Giovanni Pelligra. Inizio dello spettacolo alle ore 21, 00. Mercoledì 6 ottobre è in programma la presentazione e proiezione del film documentario, “La storia vergognosa” (2020), scritto e diretto da Nella Condorelli. Un film sulla grande emigrazione italiana in America tra il 1876 e il 1925, con testimonianze, immagini inedite e fonti censurate. Per la serata sarà presente la regista, Nella Condorelli, e il critico cinematografico Maria Lombardo. Inizio alle ore 19,30. Sabato 16 ottobre, alle ore 17,30, si terranno due eventi: la presentazione dell’edizione speciale illustrata, “Argo il cieco” di Gesualdo Bufalino, a cura di Nunzio Zago e i dipinti di Giovanni La Cognata; a seguire si inaugurerà la mostra delle tavole di La Cognata che corredano l’edizione pubblicata in 500 copie dalla Fondazione Bufalino. Domenica 17 ottobre, alle ore 17,30, ancora un altro importante evento culturale. Per il Settecentenario della morte di Dante Alighieri, si terrà la presentazione della cartella d’arte, “Il mare inesistente. Da Bufalino a Dante”, con un testo dello scrittore comisano sull’ultimo canto del “Paradiso” di Dante e un’incisione dell’artista Giovanni Blanco. L’evento sarà curato dalla Fondazione Bufalino. “L’ingegnere di Babele” dedicherà inoltre una tre giorni, dal 22 al 24 ottobre, alla poesia. “Stazione poesia. Versi in transito” è il titolo degli incontri e letture con alcuni poeti: da Roberto Deidier a Sebastiano Burgaretta, da Margherita Crimi a Saragei Antonini; sono anche previsti due omaggi: a Cesare Pavese e al poeta catanese, Angelo Scandurra, scomparso nel 2020. L’evento del 13 novembre, “Sorrisi alla Noce” sarà dedicato alla grande amicizia di Gesualdo Bufalino e Leonardo Sciascia. A ricordarli saranno le fotografie scattate da Nino Catalano durante gli incontri estivi dei due grandi scrittori alla “Noce”, nella casa di villeggiatura dello scrittore di Racalmuto. La mostra fotografica di Nino Catalano sarà visitabile nei locali della Fondazione. Inaugurazione alle ore 18.00. Tutti gli eventi si svolgeranno a Comiso, presso la Fondazione Gesualdo Bufalino, in Piazza delle Erbe 13. L’ingresso agli eventi e gratuito, si accede con prenotazione e green pass. www.fondazionebufalino.it