Processo Open Arms a Palermo, Richard Gere teste contro Salvini

"Richard Gere testimonierà contro di me nel processo Open Arms il prossimo 23 ottobre a Palermo": a rivelarlo è stato Matteo Salvini, oggi pomeriggio ad Assisi. "Lo conosco come attore, ma non capisco che tipo di lezione possa venire a dare a me, all'Italiane agli italiani sulle nostre regole e le nostre leggi" ha aggiunto il leader della Lega parlando dell'attore. "Se qualcuno pensa di trasformare il processo in uno spettacolo e vuole vedersi Richard Gere va al cinema, non in tribunale", ha sottolineato ancora Salvini.