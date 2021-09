Commozione a Siracusa a San Metodio, pure la cagnolina al funerale per l'addio al padrone

E' morto per un male incurabile all'ospedale Rizza di Siracusa. Tra le sue ultime volontà, quella di prendersi cura del suo cane, Laika. Messaggio raccolto da Ilaria Fagotto, animalista della Lai che ha preso in cura la cagnolina che ha partecipato al funerale del suo amato padrone, Alvaro, nella chiesa di San Metodio. " Vi prego, sono in ospedale e sto per morire , mia moglie ha la 104 , qualcuno si prenda cura della mia cagnolina , non voglio che finisca in canile , mi rimane poco tempo da vivere , per favore ...le associazioni e gli animalisti mi hanno deluso , alcuni mi hanno pure trattato male....aiutatemi " . A questo appello risponde Ilaria Fagotto che racconta: "Prendo subito il numero e lo chiamo , regalandogli una gioia infinita , che mi gratifica di parole bellissime , che mai , mai , potro' dimenticare ... un uomo speciale . L' indomani gli faccio vedere Laika in video chiamata , felicissimo , e gli dico che lo richiamo l' indomani , ma lui non risponde piu' , e la figlia dopo qualche ora mi scrive che si e' aggravato improvvisamente , e dopo un po' mi riscrive che e' volato via in cielo . Ero arrivata giusto in tempo per regalargli un sorriso , perche' il futuro della sua Laika era un pensiero fisso per lui , che non gli dava pace . In chiesa era appena iniziata la funzione , e sapendo che normalmente i preti i cani non li fanno entrare , io e la mia delegata LAI con Laika al guinzaglio , restiamo sulla soglia del portone , seguendo la messa da li . Il prete inizia l' omelia per ricordare Alvaro , suo parrocchiano , ma con mio grande stupore , inizia a dire al microfono : Vedo che c' e' anche la cagnolina del signor Alvaro , venga signora , venga qui accanto a me ..." Stupita , gli rispondo : Laika puo' entrare ? " " Laika non puo' entrare , lei deve entrare , la porti qui , venga ..." Attraverso la corsia centrale della chiesa per raggiungerlo , la conoscevano tutti , e quando Laika si e' fermata davanti la bara del suo padroncino , le persone piangevano a dirotto commosse ... " Gli animali sono creature di Dio , hanno sentimenti , amore , perche' mai dovrei lasciare fuori dalla chiesa un cane e fare entrare un uomo , sono forme di vita diverse , che cambia ? " Continua Padre Marco.... Finisce la funzione , e Laika viene attorniata da tantissima gente , che viene ad accarezzarla, e fa le feste a tutte quelle persone che ogni giorno a spasso per il quartiere con il suo padrone vedeva da anni. Poi si avvicina alla bara mettendo le zampe sopra ed annusa , si ferma a guardare la moglie del sig Alvaro , ha capito , e si dirige verso di lei , che la riempie di coccole . Nel frattempo gli impresari delle pompe funebri hanno posizionato il feretro in un angolo della chiesa , e prima di sigillarlo chiedono ai presenti se vogliono che lo aprano l' ultima volta . Laika sta uscendo con Palmira , ma appena vede la bara aperta si avvicina , e si mette con le zampe dentro. Un modo per dare l'addio al suo Alvaro'.

Leandro Messina