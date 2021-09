Siracusa, sfonda la vetrina di un bar e ruba soldi in cassa

Poco prima della mezzanotte, agenti delle Volanti sono intervenuti in un bar, in viale Santa Panagia per la segnalazione di un furto. Gli agenti, a seguito degli accertamenti avviati sin da subito, sono riusciti ad individuare l’autore del reato che, sfondando la vetrina del bar con un sacchetto pieno di pietre, era riuscito ad introdursi all’interno dell’esercizio commerciale ed ad impossessarsi del denaro presente nella cassa.

Il ladro, un giovane siracusano di 21 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per danneggiamento e per furto aggravato.