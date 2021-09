Siracusa, firmato accordo di collaborazione tra Anci e Comuni libici

E' stato firmato oggi a Siracusa, nell'ambito del secondo ciclo di seminari del programma Municipi senza Frontiere promosso da Anci con il supporto dell'Aics, per la formazione di sindaci e funzionari libici, il MoU, memorandum of understanding, "Cento progetti per cento città". L'accordo, che si basa sullo sviluppo di gemellaggi e azioni pratiche sul territorio, è stato siglato dal presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, Enzo Bianco e dal portavoce della nascente associazione dei Comuni libici e sindaco di Zliten, Ahmadi Atahar Muftah in rappresentanza delle 86 città libiche aderenti all'associazione libica con l'obiettivo di ampliarlo fino al totale delle 126 municipalità della Libia. "Oggi - ha dichiarato Enzo Bianco durante la cerimonia - si scrive una pagina importante della cooperazione tra i nostri Comuni. L'energia e l'attenzione che ho visto in questi giorni di lavoro mi è capitato poche volte di percepirla. Il memorandum di oggi sarà concreto e si concentrerà su progetti riguardanti energie rinnovabili, approvvigionamento idrico, il recupero del patrimonio immobiliare e culturale e archeologico e il ciclo dei rifiuti. I Comuni italiani sono al fianco di quelli libici per favorire la loro crescita e il loro sviluppo che è precondizione di stabilità e di pace". "I nostri Comuni - ha spiegato da parte sua Ahmadi Muftah Atahar - hanno la volontà di svilupparsi nella direzione del decentramento e dell'autonomia locale. Siamo a conoscenza dell'importanza del decentramento municipale, soprattutto per via della grandezza dei nostri territori. Per queste ragioni il partenariato con i Comuni italiani è fondamentale per prosperare in futuro e gettare le basi di una cooperazione continua e durevole per tutte le città della Libia". Convinto sostenitore e promotore dell'accordo il sindaco di Tripoli, Eshible Ibrahim Ahmed. "Il training tra le nostre comunità è fondamentale e ribadisce l'importanza di aprire possibilità di dialogo e operatività tra le due parti. Dobbiamo tenere vivo questo confronto nel tempo e la vicinanza e solidarietà di Anci è per noi molto importante. Lo sviluppo - ha continuato il sindaco della capitale libica - precede la pace e aiuta ad allontanarsi dalla guerra. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, ispirandoci ai valori di fratellanza, vicinanza e scambio di idee al fine di comprendere i bisogni reciproci. Oggi - ha concluso - è una giornata storica che apre le porte a nuove opportunità di crescita e di incontro tra culture".