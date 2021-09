Immigrazione, fermato a Siracusa presunto scafista

Agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto di un cittadino extracomunitario di nazionalità tunisina, nato in Egitto, di 31 anni. Lo straniero è ritenuto responsabile di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina relativamente allo sbarco di 58 migranti, originari del nord e del centro africa, partiti dalla Libia e diretti in Italia.

I migranti sono stati soccorsi nel pomeriggio del 19 settembre dalla nave Ocean Viking dell’O.N.G. S.O.S. Mediterranee e sono stati fatti sbarcare al Porto commerciale di Augusta. Nell’occasione sono stati escussi alcuni migranti, quattro dei quali hanno riconosciuto il tunisino come il conducente dell’imbarcazione a bordo della quale avevano viaggiato. Il presunto scafista è stato portato in carcere.

A seguito delle concordanti dichiarazioni rese dai migranti, opportunamente riscontrate dalla dinamica delle operazioni di salvataggio, si è proceduto all’emissione del fermo di indiziato di delitto nei confronti dello scafista che, pertanto, è stato associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa. E' stato deferito in stato di libertà, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, un cittadino di 24 anni, indiziato di essere il secondo scafista dell’imbarcazione.