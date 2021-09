Covid a Floridia, rischio restrizioni: ancora 1.115 soggetti da vaccinare

Il sindaco di Floridia Marco Carianni si dice preoccupato sul fronte della vaccinazioni. La città non ha ancora raggiunto il 75% di inoculazioni e secondo i parametri nazionali rischia di passare in 'arancione'. Di dievrso avviso il primo cittadino che teme invece 'restrizioni' che non dovrebbero alterare l'attuale giallo. Si tratterebbe di un colpo mortale per l'economia della città. Per raggiungere la 'sicurezza' di non fare la marcia del gambero, restano da vaccinare contro il covid 1.115 soggetti. Questa settimana potrebbe essere decisiva per i floridiani ancora da immunizzare, con la Sicilia che da lunedì 4 ottobre potrebbe tornare in 'bianco' senza avere alcuna restrizione.