Morto a Messina il maestro gelatiere famoso nel mondo Pippo Sciarrone

"La scomparsa di Pippo Sciarrone è una grave perdita per il tessuto imprenditoriale cittadino. Maestro gelatiere e titolare di uno dei più antichi esercizi commerciali di Messina, Pippo ha attivamente fatto parte della famiglia di Confcommercio Messina, essendone revisore, e di Fipe Confcommercio, della quale è stato anche vicepresidente". Lo dice Confcommercio Messina. "A lui si devono importanti e indimenticate iniziative - aggiunge - come la "Festa del gelato a Primavera" e la "Sage Sap Sud" che per molti anni è stato un punto di riferimento per la gelateria di tutto il mondo".