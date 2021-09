Nino Campisi (Pro Loco): spostando i 2 festival di Marzamemi estate più lunga

"Quando sono passati alcuni giorni dalla conclusione del Festival del Cinema di Frontiera e di quello del Pesce Azzurro, che hanno visto entrambi la nostra Pro Loco nella veste di organizzatrice, è tempo di tracciare un consuntivo. E non possiamo che essere ampiamente soddisfatti per l’indiscutibile riscontro molto positivo che ambedue le manifestazioni hanno ricevuto da un considerevole numero di viaggiatori, che hanno colto l’occasione di queste rinomate manifestazioni per visitare il nostro sud-est". A fare un bilancio dei due eventi è Nino Campisi, presidente della Pro Loco di Marzamemi.

"La scelta di spostare a fine estate i due Festival, che lo scorso anno era stata imposta dalla pandemia, si è rivelata una opzione azzeccata in questo magnifico settembre, consentendo di allungare le presenze di un turismo sostenibile e di qualità anche oltre il clou della stagione.

E’ su questa strada che intendiamo proseguire, contando sulla sensibilità di qualificati operatori locali come la BCC di Pachino, la ditta Campisi ed altri, che hanno sostenuto il nostro sforzo organizzativo. Come Pro Loco di Marzamemi abbiamo curato, grazie al prezioso entusiasta apporto dei nostri volontari, il coordinamento organizzativo, la gestione degli eventi e la responsabilità amministrativa, a conferma che il volontariato è in grado di poter offrire un serio contributo in termini di idee e di efficienza. Marzamemi può e deve diventare sempre di più la meta, in tutti i mesi dell’anno grazie ad un clima che tutta l’Europa ci invidia, di viaggiatori che vogliono immergersi in un ambiente sano, a contatto con una natura davvero unica, con la possibilità di vivere soggiorni anche lunghi, alternando vacanza e smart working. Confidiamo quindi di poter mettere in atto i progetti che abbiamo in cantiere, contando sul supporto anche della nuova Amministrazione comunale di Pachino".