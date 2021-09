Un incendio di probabile origine dolosa ha danneggiato, nel pomeriggio di domenica, l'area esterna del supermercato Crai di piazza Istria, a Scicli. Son in corso indagini per accertare le cause del rogo, anche se gli inquirenti sembrano privilegiare la pista dell'attentato intimidatorio. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Modica e la Polizia municipale di Scicli.