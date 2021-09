Floridia, acquisto di beni strumentali e subito lavoro per i percettori del Rdc

I percettori del reddito di cittadinanza cominceranno a lavorare a Floridia. Niente più soldi per assistenzialismo, ma compensi per portare benefici alla comunità.

L'amministrazione guidata da Marco Carianni, grazie ad un finanziamento del distretto provinciale, ha previsto l’acquisto dei beni strumentali che serviranno ai percettori di reddito di cittadinanza per potere iniziare a lavorare al servizio del Comune.

Il primo cittadino di Floridia ha firmato quest'oggi il provvedimento per fare partire il trasporto alunni pendolari e l’Asacom.

(Nella foto il sindaco di Floridia, Marco Carianni)