Palermo, “MoviMenti”: la mostra permanente di Flavia Agar Di Piazza a Villa Niscemi

Mostra permanente di Flavia Agar Di Piazza, dal 2 al 14 ottobre a Villa Niscemi. Immagini che coincidono con il ritorno dell’artista a Palermo dopo avere fatto tappa in diversi Paesi del mondo. Un ciclo in continuo movimento la vita, capace di generare, degenerare, rigenerare. Non è, infatti, un caso che s’intitoli “MoviMenti” la mostra permanente di Flavia Agar Di Piazza, che si inaugura alle 16.30 di sabato 2 ottobre alla Galleria Scafidi di Villa Niscemi con il benvenuto di Marcello Mandreucci, impreziosito dall’intervento musicale di Rosellina Guzzo con la sua Arpa Celtica.

Una mostra, però, che sarebbe riduttivo considerare una semplice esposizione di immagini perché, oltre a diversi momenti che sino al 14 ottobre daranno vita a vere e proprie performance nelle quali le arti si fonderanno e si eleveranno, “MoviMenti” è il regalo che l’artista fa alla sua città raccontando le risultanze emotive dei viaggi da lei compiuti in India, Nord Africa, Indonesia, Sud America e Australia.