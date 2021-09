Pachino, confronto a viso aperto tra gli studenti del Bartolo e i candidati a sindaco

In vista delle prossime elezioni amministrative, l’Istituto “Michelangelo Bartolo” di Pachino ha organizzato un incontro con domande aperte con i quattro candidati a sindaco, a cui hanno partecipato gli studenti e le studentesse del quinto anno. Il dibattito si è svolto con serenità nel rispetto dei tempi assegnati a tutti i candidati, che si sono posti con professionalità e precisione. Numerose le domande che hanno toccato tematiche quali sport, tributi, viabilità, cultura, agricoltura poste da alunni attenti, composti, disponibili all'ascolto e soprattutto critici. Un'esperienza importante e rilevante didatticamente, che ha dimostrato come la politica e i temi civili possono e devono essere affrontati anche e soprattutto dalla scuola come agenzia educativa nell'ambito dell'insegnamento di Educazione civica.