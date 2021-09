Un chilo di marijuana in casa: arrestato a Partinico

La polizia ha arrestato a Partinico un 46enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del locale commissariato lo avevano trovato in possesso di sette dosi di marijuana nascoste in pacchetti di sigarette. Durante una successiva perquisizione nella sua abitazione la polizia ha trovato e sequestrato un chilogrammo di marijuana e materiale utilizzato per il confezionare 'dosi'. L'uomo è stato portato in carcere in attesa di udienza di convalida.