Modica, il Giro di Sicilia fa il pieno di entusiasmo durante il passaggio nella Città della Contea

Tanto entusiasmo tra giovani e meno giovani al passaggio, poco dopo le 12,45 di oggi, del Giro di Sicilia da Modica. La carovana è arrivata nel centro città dopo aver percorso la via Sacro Cuore, al quartiere Sorda, prima di tuffarsi nella discesa di via Nazionale. Da qui il gruppo è "piombato" in piazza Corrado Rizzone ed ha imboccato la lunga e caratteristica striscia di Corso Umberto tra due ali di folla. Emozioni forti e occhi puntati sul gruppo di cento e passa ciclisti alla ricerca di Vincenzo Nibali. Solo pochi fortunati sono riusciti a seguire per qualche secondo lo "Squalo dello Stretto".